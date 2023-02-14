В Армении объяснили причину приглашения наблюдательной комиссии из ЕС

По мнению Григоряна гражданская миссия ЕС сможет обеспечить Армению дополнительными гарантиями безопасности. Он также отметил, что 2021-2022 годах ВС Азербайджана нанесли несколько ударов по территории страны и обвинил ОДКБ в бездействии.