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В Армении объяснили причину приглашения наблюдательной комиссии из ЕС

Политика
В Армении объяснили причину приглашения наблюдательной комиссии из ЕС

С разъяснениями выступил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Политик заявил, что вопрос о размещении на территории страны европейской комиссии ранее обсуждался с Москвой.

По мнению Григоряна гражданская миссия ЕС сможет обеспечить Армению дополнительными гарантиями безопасности. Он также отметил, что 2021-2022 годах ВС Азербайджана нанесли несколько ударов по территории страны и обвинил ОДКБ в бездействии.

«Учитывая полученный опыт, то обстоятельство, что существующие системы безопасности не работают, Армения пригласила гражданскую миссию ЕС для создания определëнных гарантий своей безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонную беседу по проблеме НКР. В ходе беседы стороны обсудили важность выполнения соглашений достигнутых Москвой, Ереваном и Баку. Ситуация в НКР всё ещё остаётся неспокойной.
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