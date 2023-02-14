Экономист Колташов: население ЕС вовсе не считает, что трудный период закончился

Поэтому, считает эксперт, будет сохраняться как потребность в российских углеводородах и энергоресурсах, так и негативное давление санкции на экономику Европейского союза. Чтобы не говорили чиновники в Брюсселе, население ЕС вовсе не считает, что трудный период закончился. Это можно видеть по массовым протестам практически во всех странах, входящих в экономический союз, подытожил собеседник издания.