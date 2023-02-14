Экономист Колташов: население ЕС вовсе не считает, что трудный период закончился

Директор четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон в интервью РИА Новости заявил, что спрос на энергоресурсы из России в Европе по-прежнему остается высоким.
По его словам, российские энергоносители не вытеснили с европейских рынков, а та же Болгария закупает все еще российский газ, но переплачивает «за смену этикетки», выдавая его за турецкий.
При этом «внятного экономического обоснования» для подобных действий эксперт не видит. А реальный рост цен на газ объясняется болгарскому потребителю «укреплением энергетической безопасности» страны.
Экономист, политолог, историк, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с ФАН подчеркнул, что для Европейского Союза положение, в котором санкции затрудняют покупку российских углеводородов и дизельного топлива, остается ненормальным. Поэтому потребность в российских энергоресурсах остается и будет оставаться достаточно высокой.
«Много лет европейский рынок был связан с российским рынком, с которого получал энергоресурсы. Внезапное политически обоснованное разрушение этих связей является также разрушением основ европейской экономики. Еврочиновники сейчас радостно сообщают о преодолении всех трудностей, о грядущем экономическом росте и о том, что рецессия закончилась толком не начавшись. А Европа, по их словам, блестяще адаптировалась к собственным санкциям. Но это не так», — рассказал экономист.
Колташов отметил, что издержки европейских предприятий выросли за 2022 год. На это указывает промышленная инфляция, которая колебалась в 2022 году от 40 до 30%, снизившись в итоге, но на волне развития депрессивных тенденций в экономиках Запада.
Руководство Болгарии, по мнению эксперта, наглядно продемонстрировало последствия неисполнения требований «Газпрома», которые были обусловлены отключением российских банков от системы SWIFT и западными санкциями. Это привело к потере возможности получать российские энергоресурсы, в данном случае, газа. В результате создалась стрессовая ситуация для болгарских потребителей, включая не только домашние хозяйства, но и весьма важные промышленные предприятия, объяснил экономист.
«Сейчас российские углеводороды все еще можно получать на территории стран ЕС. Существуют различные пути для покупки нефти, газ еще поставляется, несмотря на то, что США разрушили газопроводы "Северный поток-1", "Северный поток-2". Сохраняется и работает южный маршрут, но все это – более сложные пути чем те, которые существовали до того, как началась санкционная война с Россией», — рассказал Колташов.
Поэтому, считает эксперт, будет сохраняться как потребность в российских углеводородах и энергоресурсах, так и негативное давление санкции на экономику Европейского союза. Чтобы не говорили чиновники в Брюсселе, население ЕС вовсе не считает, что трудный период закончился. Это можно видеть по массовым протестам практически во всех странах, входящих в экономический союз, подытожил собеседник издания.
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