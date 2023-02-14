Новосибирские следователи ищут жителей, пользовавшихся услугами лже-газовщиков

Региональный Следственный комитет просит граждан, к которым приходили фальшивые газовщики, срочно связаться с ведомством. Они могли производить работы, представляющую угрозу для жизни.
Эти люди представлялись сотрудниками организации «Межрегионгаз Сервис», каковыми на самом деле не являются. Они могли менять шланги на плитах либо производить другие работы с газовым оборудованием, передает сетевое издание «АиФ Новосибирск».
Двое лже-газовщиков проходят обвиняемыми по уголовному делу о взрыве бытового газа в жилом доме 9 февраля, который унес жизни 14 человек. Следователи просят новосибирцев, которые заключали договоры по техническому диагностированию, ремонту или обслуживанию газового оборудования, срочно связаться с ними.