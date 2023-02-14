Новосибирские следователи ищут жителей, пользовавшихся услугами лже-газовщиков

Двое лже-газовщиков проходят обвиняемыми по уголовному делу о взрыве бытового газа в жилом доме 9 февраля, который унес жизни 14 человек. Следователи просят новосибирцев, которые заключали договоры по техническому диагностированию, ремонту или обслуживанию газового оборудования, срочно связаться с ними.