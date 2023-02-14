Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Новосибирские следователи ищут жителей, пользовавшихся услугами лже-газовщиков

Общество

Региональный Следственный комитет просит граждан, к которым приходили фальшивые газовщики, срочно связаться с ведомством. Они могли производить работы, представляющую угрозу для жизни.

Новосибирские следователи ищут жителей, пользовавшихся услугами лже-газовщиков

Эти люди представлялись сотрудниками организации «Межрегионгаз Сервис», каковыми на самом деле не являются. Они могли менять шланги на плитах либо производить другие работы с газовым оборудованием, передает сетевое издание «АиФ Новосибирск».

Двое лже-газовщиков проходят обвиняемыми по уголовному делу о взрыве бытового газа в жилом доме 9 февраля, который унес жизни 14 человек. Следователи просят новосибирцев, которые заключали договоры по техническому диагностированию, ремонту или обслуживанию газового оборудования, срочно связаться с ними.
новосибирск следственный комитет газ взрыв газовщики
Военкоры ФАН
Лучшие в аду