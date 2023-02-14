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Политолог Ищенко объяснил, почему Запад перестанет оказывать военную помощь Украине

Армия
Политолог Ищенко объяснил, почему Запад перестанет оказывать военную помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в случае прекращения Западом поставок вооружения все равно не остановит боевые действия из-за желания соответствовать имиджу «человека войны». Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Он провел аналогию между Зеленским и Наполеоном Бонапартом, который не мог остановиться, потому что все время жаждал победы, передает «Военное дело».

«Поэтому Зеленский ездит по всему миру и пытается втравить Запад в эти боевые действия. Все прекрасно понимают, что Украина своими силами одержать победу не сможет», — констатировал эксперт.

Украинский президент не может прекратить боевые действия без "победы" над Россией, поэтому его единственным вариантом остается втянуть в конфликт западные страны, подчеркнул политолог.

Киев рассчитывает, что коллективный Запад не ограничится поставками вооружения и вступит в открытый вооруженное противостояние с РФ, но руководства стран НАТО привыкли вести конфликты чужими руками. Положение Украины безнадежно, ее разгром — это дело времени, резюмировал Ищенко.

Ранее «Царьград» писал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось недолго находиться на своем посту, потому что Запад уже приготовил два варианта избавления от него.
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