Президент Украины Владимир Зеленский в случае прекращения Западом поставок вооружения все равно не остановит боевые действия из-за желания соответствовать имиджу «человека войны». Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.
Он провел аналогию между Зеленским и Наполеоном Бонапартом, который не мог остановиться, потому что все время жаждал победы, передает «Военное дело».
«Поэтому Зеленский ездит по всему миру и пытается втравить Запад в эти боевые действия. Все прекрасно понимают, что Украина своими силами одержать победу не сможет», — констатировал эксперт.
Украинский президент не может прекратить боевые действия без "победы" над Россией, поэтому его единственным вариантом остается втянуть в конфликт западные страны, подчеркнул политолог.
Киев рассчитывает, что коллективный Запад не ограничится поставками вооружения и вступит в открытый вооруженное противостояние с РФ, но руководства стран НАТО привыкли вести конфликты чужими руками. Положение Украины безнадежно, ее разгром — это дело времени, резюмировал Ищенко.
Ранее «Царьград» писал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось недолго находиться на своем посту, потому что Запад уже приготовил два варианта избавления от него.