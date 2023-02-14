Самолет с гумпомощью из Саудовской Аравии приземлился в сирийском Алеппо

Примечательно, что сирийские власти не стали препятствовать доставке помощи в неподконтрольные себе регионы на фоне катаклизма. Напротив, постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг заявил о разрешении Дамаска на ввоз в страну гуманитарных грузов любыми путями без дополнительных условий. Также по указанию Башара Асада на западном участке границы с Турцией открыты два дополнительных погранперехода для упрощения перевозки вещей первой необходимости в пострадавшие от землетрясения районы.