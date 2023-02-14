Самолет с гумпомощью из Саудовской Аравии приземлился в сирийском Алеппо

Это первый борт, который совершил перелет из королевства в САР за последние 12 лет.
Самолет Саудовской Аравии впервые за 12 лет приземлился в аэропорту сирийского города Алеппо, доставив в республику 35 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от недавних землетрясений.
Ожидается, что еще два борта из королевства прибудут в страну в среду и четверг. При этом, в отличие от многих государств, Эр-Рияд пообещал предоставить поддержку как регионам, захваченным боевиками, так и территориям, подконтрольным легитимному правительству.
Ранее Саудовская Аравия направила 11 грузовиков со 104 тоннами продовольствия и топлива в северо-западные районы Сирии, занятые членами незаконных вооруженных формирований. Власти королевства еще не устанавливали прямого контакта с правительством Башара Асада: связи были разорваны с началом войны в 2011 году, когда саудовское руководство поддержало экстремистов.
Примечательно, что сирийские власти не стали препятствовать доставке помощи в неподконтрольные себе регионы на фоне катаклизма. Напротив, постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг заявил о разрешении Дамаска на ввоз в страну гуманитарных грузов любыми путями без дополнительных условий. Также по указанию Башара Асада на западном участке границы с Турцией открыты два дополнительных погранперехода для упрощения перевозки вещей первой необходимости в пострадавшие от землетрясения районы.
Подземные толчки начались в Турции 6 февраля и продолжались несколько дней, затронув северные регионы Сирии. Максимальная магнитуда составила около 7,7 балла. В результате массовых разрушений погибли десятки тысяч человек. По некоторым данным, в Турции число жертв превысило 30 тысяч, в САР — 8,5 тысячи.