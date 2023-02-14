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Бывший постпред при ООН Хейли подтвердила намерение участвовать в выборах президента США

Политика
Бывший постпред при ООН Хейли подтвердила намерение участвовать в выборах президента США

Бывший постоянный представитель Вашингтона при Организации Объединенных Наций Никки Хейли сделала довольно неожиданное объявление. Об этом стало известно 14 февраля.

Политик подтвердила, что намерена принять участие в очередной гонке за пост главы американского государства. С таким заявлением она выступила в своем YouTube-канале.

«Я Никки Хейли и я буду бороться за президентский пост», — сказала она.

Ранее глава Белого дома Джо Байден сказал, что пока не принял окончательного решения относительно своего участия в следующих выборах.
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