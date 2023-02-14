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Рейд по выявлению мигрантов-нарушителей провели в Рязани

Происшествия
Рейд по выявлению мигрантов-нарушителей провели в Рязани

Мероприятие по обнаружению мигрантов-нарушителей провели сегодня, 14 февраля, рязанские правоохранители. Об этом уведомили в пресс-службе ГУ МВД по Рязанской области.

Как пишет RZN.info, полицейские с утра проверяли грузовые и пассажирские транспортные средства, а также приезжих водителей и пассажиров на предмет законности пребывания на территории РФ.

В рейде участвовали работники различных региональных правоохранительных ведомств. Всего было проверено 60 граждан, среди которых выявили девять нарушителей миграционных правил. Так, четыре правонарушителя предъявили проверяющим фальшивые чеки об оплате налога на доходы физлиц в виде фиксированного авансового платежа, то есть платежки, подтверждающие действительность патента.

Кроме того, проверка выявила пять правонарушений в сфере государственного автодорожного надзора. В настоящее время рейдовые и проверочные действия продолжаются, сообщили в ведомстве.
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