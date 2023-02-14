Рейд по выявлению мигрантов-нарушителей провели в Рязани

В рейде участвовали работники различных региональных правоохранительных ведомств. Всего было проверено 60 граждан, среди которых выявили девять нарушителей миграционных правил. Так, четыре правонарушителя предъявили проверяющим фальшивые чеки об оплате налога на доходы физлиц в виде фиксированного авансового платежа, то есть платежки, подтверждающие действительность патента.