Армавирский полицейский пострадал в результате взрыва газового баллона

В Армавире из-за взрыва баллона газовой горелки травмы получил сотрудник полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отдел полиции поступила информация о драке в частном доме. Приехавшие на место событий сотрудники наряда патрульно-постовой службы стали свидетелями семейного конфликта, сообщает сетевое издание kuban.aif.ru.
Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 37-летний мужчина избил свою сожительницу и заперся на кухне. Там из-за неосторожного обращения с огнем он спровоцировал взрыв газового баллона. В результате один из полицейских получил травмы.
В настоящее время нарушитель правопорядка задержан. В его отношении составлен административный протокол, предусматривающий наказание в виде штрафа либо ареста на 15 суток.