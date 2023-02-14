Иран и Китай подписали 20 меморандумов о взаимопонимании во время визита Раиси в КНР

Пока точные детали визита не разглашались, однако, по данным СМИ, за три дня пребывания иранской команды в Китае будет подписано немало документов, касающихся развития двусторонних отношений. Еще перед своим отлетом из Ирана Раиси указал на схожесть взглядов Тегерана и Пекина на достижение политической независимости. Он выразил надежду на то, что поездка благотворно скажется на развитии связей с Китаем. Кроме того, напомнил президент, Иран и Китай являются членами ШОС, что предоставляет Тегерану хорошую почву для более плодотворных отношений со странами Азии, в том числе с КНР.