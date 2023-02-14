Иран и Китай подписали 20 меморандумов о взаимопонимании во время визита Раиси в КНР

Ожидается, что первая за 20 лет встреча высокопоставленных делегаций двух стран ускорит развитие отношений в различных областях.
Президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Эбрахим Раиси находится в Пекине в составе высокопоставленной делегации. Цель визита — встреча с руководством Китая.
Как сообщается, Раиси сопровождают министры иностранных дел, нефти, сельского хозяйства, глава Центрального банка и ряд других важных чиновников. Это первый официальный визит подобного уровня за последние 20 лет. Президент Ирана был торжественно встречен председателем КНР Си Цзиньпином на Всекитайском собрании народных представителей под залпы пушек.
После исполнения гимнов двух стран, совместной фотосессии и других приветственных церемоний делегации перешли к череде рабочих встреч. Ожидается, что в ходе трехдневного визита Раиси проведет переговоры с Си Цзиньпином, премьером Государственного совета Ли Кэцяном и председателем Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
Пока точные детали визита не разглашались, однако, по данным СМИ, за три дня пребывания иранской команды в Китае будет подписано немало документов, касающихся развития двусторонних отношений. Еще перед своим отлетом из Ирана Раиси указал на схожесть взглядов Тегерана и Пекина на достижение политической независимости. Он выразил надежду на то, что поездка благотворно скажется на развитии связей с Китаем. Кроме того, напомнил президент, Иран и Китай являются членами ШОС, что предоставляет Тегерану хорошую почву для более плодотворных отношений со странами Азии, в том числе с КНР.
Как передают СМИ Исламской Республики, китайская и иранская стороны подписали около 20 меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в различных областях: антикризисного управления, туризма, связи и информационных технологий, окружающей среды, международной торговли, интеллектуальной собственности, сельского хозяйства, экспорта, здравоохранения, средств массовой информации, спорта и культурного наследия. Кроме того, издание Mehr сообщило, что руководство КНР приняло решение реализовать в ИРИ ряд крупных проектов в области энергетики, дорожных коммуникаций, промышленности и сельского хозяйства, использовав средства Тегерана, ранее заблокированные из-за действия западных санкций: не исключено, что подобные вопросы будут обсуждаться в ходе визита иранской делегации в Пекин.
Также сообщается о возобновлении работы представительства Торговой палаты Ирана и Китая в Пекине. Глава организации Маджид Реза Харири, отметив важность визита делегации ИРИ в Китай, подчеркнул, что это событие должно быть по максимуму использовано предпринимателями в деле экономического развития двух стран.
Примечательно, что нынешнее правительство Ирана активно стремится к укреплению сотрудничества с КНР. Пекин также заинтересован в подобном партнерстве, поскольку Исламская Республика, помимо всего прочего, является важным поставщиком энергоносителей. Еще в прошлом году на встрече с Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде Си Цзиньпин заявил о планах строить отношения с Ираном в долгосрочной перспективе. Поэтому СМИ предполагают, что нынешние переговоры будут иметь большое экономическое и политическое значение для обоих государств.