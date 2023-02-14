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Президент Боливии Арсе получил приглашение посетить Россию

Политика
Президент Боливии Арсе получил приглашение посетить Россию

Посол РФ в Боливии Михаил Леденев в своем интервью РИА Новости сообщил, что Посольство России в этом году надеется на визит президента Боливии Луиса Арсе в РФ.

По словам посла, Россия пригласила президента Арсе посетить страну. Леденев отметил, что отношения двух стран развиваются крайне положительно, поэтому он надеется, что в течение года, президент Боливии порадует страну своим визитом.

Посол рассказал, что Боливия — ключевой партнер России среди латиноамериканцев. Жители Боливии проголосовали против антироссийских резолюций, а также оказывали значительную поддержку кандидатам на посты международных организаций.

В завершении, Леденев отметил символичное начало года встречей 1 января президента Боливии Луиса Арсе и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в рамках мероприятий по инаугурации президента.
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