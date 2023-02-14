Поэтесса Анна Долгарева объяснила раскол в российской культурной элите

Раскол в российской культурной элите может быть следствием того, что многие поэты и деятели искусства недостаточно умны. Такое мнение высказала поэтесса и военкор Анна Долгарева.
В ходе проведенной Медиагруппой «Патриот» пресс-конференции Долгарева отметила, что такие люди могут думать, будто они выступают за все хорошее и против всего плохого, однако на деле лишь послушно ненавидят Россию.
«Я не говорю опять-таки про прозу, там, где крутятся большие деньги, — я там никогда не была. Я этого всего не нюхала, я крутилась в поэтической среде, и я вижу просто глупых людей, чего с них возьмешь», — констатировала она.
Поэтесса также отметила, что таких людей не стоит подпускать к чиновническим постам. Следует просто позволить им «вещать».