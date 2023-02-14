Захарова раскритиковала министерство культуры Латвии

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выступила с критикой политики Министерства культуры Латвии.
Причиной критики стали планы по финансированию фильма об известном нацистском преступнике, Эрнсте Лауманисе и латышском легионе СС. Латышский легион СС прославился особой жестокостью и любовью к проведению карательных акций на территориях СССР и Польши. Пособники Третьего Рейха расстреливали мирных жителей и пленных солдат, поджигали деревни и депортировали людей. В Польше они запомнились тем, что заживо сожгли в овине пленных польских солдат.
Захарова призвала Запад обратить внимание на планы латвийского Министерства и напомнила, что совсем недавно европейские политики критиковали министра иностранных дел России Сергея Лаврова за «неуважение к памяти жертв холокоста», а также обвинила латвийское правительство в героизации нацизма.