Судан отправил в Сирию самолет с гумпомощью для пострадавших от землетрясения

Хартум, 14 февраля. Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан распорядился отправить в Сирию самолет с гуманитарной помощью для пострадавших во время землетрясения.
Об этом сообщило официальное информационное агентство восточноафриканского государства (SUNA). Груз, доставленный в Дамаск, включает 30 тонн продуктов питания, медикаментов, одеял и прочего.
Ранее Абдель Фаттах аль-Бурхан связался по телефону с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы предложить поддержку. Председатель Суверенного совета выразил сочувствие суданского правительства и народа в связи с жертвами землетрясения, произошедшего на территории ближневосточной страны.
Примечательно, что ранее Запад отказался помочь Сирии в ликвидации последствий катастрофы. Турции же США оказали как финансовую, так и техническую поддержку. Об этом сообщил советник Асада Бусейна Шаабан.