В ДНР рассчитывают на запуск работы крупных российских банков

Правительство Республики рассчитывает на появление отделений сразу нескольких банков не только с целью улучшения комфорта жизни граждан и повышения качества предоставляемых услуг, но и для создания конкурентной деловой среды в банковском секторе, над которой в том числе работают и сами чиновники. При этом на Донбассе считают, что этот процесс будет происходить быстрее, чем на Крымском полуострове.