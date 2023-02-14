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В ДНР рассчитывают на запуск работы крупных российских банков

Экономика
В ДНР рассчитывают на запуск работы крупных российских банков

Первый заместитель председателя правительства Рустам Мингазов заявил, что Правительство Донецкой Народной Республики ожидает начала работы крупных российских банков.

Правительство Республики рассчитывает на появление отделений сразу нескольких банков не только с целью улучшения комфорта жизни граждан и повышения качества предоставляемых услуг, но и для создания конкурентной деловой среды в банковском секторе, над которой в том числе работают и сами чиновники. При этом на Донбассе считают, что этот процесс будет происходить быстрее, чем на Крымском полуострове.

Мингазов подчеркнул необходимость дальнейшего расширения сети отделений «Промсвязьбанка» в ДНР. Правительство также работает над вопросом увеличения количества банкоматов финансовой организации для более широкого охвата клиентов и улучшения доступа к финансовым услугам.
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