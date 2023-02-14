События в Донбассе к 15:00 14 февраля: взрывы в Краматорске, под Славянском сбит МиГ-29 ВСУ

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся в Донбассе к этому часу.
ДНР
С начала суток украинские вооруженные формирования открывали огонь по Донецку, а также Макеевке, Горловке, Зайцево и Ясиноватскому району. В ходе атак применялись артиллерийские орудия калибров 122 и 155 мм.
Министерство обороны России в ходе брифинга сообщило, что в течение суток на Лиманском направлении были поражены подразделения ВСУ в районах Тернов и Лимана, на Южно-Донецком направлении — в районе Угледара.
В ходе наступательных действий на Донецком направлении ликвидировано более 60 военнослужащих ВСУ, 4 автомобиля, 4 гаубицы «Мста-Б», установка РСЗО «Град». В районе Авдеевки уничтожен ангар с военной техникой украинских войск.
Истребительной авиацией ВКС России в районе Черевковки под Славянском сбит самолет Миг-29, в районе Славянки — вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены реактивные снаряды и беспилотники ВСУ в районах Александровки и Кирилловки.
После освобождения Красной Горы подразделениями ЧВК «Вагнер» ситуация для гарнизона ВСУ в Парасковиевке серьезно осложнилась, сообщает военный эксперт Борис Рожин. Бои идут на территории самого поселка, дороги из него простреливаются, а «музыканты» развивают наступление фактически с трех сторон.
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что на юго-востоке Угледара идут тяжелые бои. По его информации, отмечены успехи российских подразделений.
Днем появились сообщения о взрывах в Краматорске и Константиновке.
ЛНР
Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова сообщила, что 10 защитников ЛНР, которые были освобождены из украинского плена 4 февраля, вернулись домой. По ее словам, еще 2 военнослужащих остаются на лечении на территории другого субъекта РФ. Сердюкова выразила благодарность всеми, кто принимал участие в процессе обмена.
Минобороны РФ заявило, что в течение суток были поражены подразделения и скопления техники ВСУ в районах Новоселовского, Стельмаховки и Серебрянского лесничества. Средствами ПВО сбиты реактивные снаряды и украинские беспилотники в районах Нововодяного, Коломыйчихи и Житловки.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об интенсивных боевых действиях на линии соприкосновения в зоне ответственности 2-го армейского корпуса республики. По словам офицера, противник на этом участке несет крупные потери — почти ежедневно ВСУ здесь теряют до батальона.