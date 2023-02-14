События в Донбассе к 15:00 14 февраля: взрывы в Краматорске, под Славянском сбит МиГ-29 ВСУ

Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова сообщила, что 10 защитников ЛНР, которые были освобождены из украинского плена 4 февраля, вернулись домой. По ее словам, еще 2 военнослужащих остаются на лечении на территории другого субъекта РФ. Сердюкова выразила благодарность всеми, кто принимал участие в процессе обмена.