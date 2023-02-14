Юрист Головина назвала условия, необходимые для перерасчета за немытые полы в подъезде

После того, как в отведенный для уборки день полы не помоют, нужно подать заявку и отметить номер обращения. При повторной ситуации следует поступить так же. И только после, собрав несколько заявок, нужно в письменной форме потребовать от УК перерасчет. При возможности лучше сфотографировать мусор и грязь в подъезде и добавить фото к обращению, посоветовала юрист.