Юрист Головина назвала условия, необходимые для перерасчета за немытые полы в подъезде

Челнинские коммунальщики зимой используют реагенты для уборки льда на тротуарах, отчего грязный снег на обуви заносится в подъезды, которые убирают очень редко. О том, как потребовать перерасчет за неубранный подъезд, сообщила юрист Людмила Головина.
Как пишет издание «Челнинские Известия», перерасчет можно потребовать только в том случае, если жители будут направлять официальные обращения из-за немытых полов, отметила специалист.
После того, как в отведенный для уборки день полы не помоют, нужно подать заявку и отметить номер обращения. При повторной ситуации следует поступить так же. И только после, собрав несколько заявок, нужно в письменной форме потребовать от УК перерасчет. При возможности лучше сфотографировать мусор и грязь в подъезде и добавить фото к обращению, посоветовала юрист.
По словам эксперта, при обращении одного жильца, перерасчет проводят для одной квартиры. Если обращение отправлено от всего подъезда, то перерасчет должны сделать всем, заявила Головина.