Сбежавший из России Максим Галкин умилил подписчиков роликом с детьми от Аллы Пугачевой

Шоумен и юморист Максим Галкин✱ (признан иностранным агентом в РФ) продемонстрировал подписчикам трогательный ролик. Артист заснял своих детей Лизу и Гарри, играющих в доме в Израиле.
На кадрах видео двойняшки по очереди бросают бутылки с водой, пытаясь приземлить их так, чтобы те ровно встали на пол. Гарри удалось с первой попытки этого добиться, а потому мальчик был вне себя от радости.
«Хоть и случайная победа, а сколько радости!» — отметил Галкин.
Мать детей певица Алла Пугачева в кадре не появилась. На видео слышно только ее голос, комментирующий происходящее.
Подписчиков умилил опубликованный в Сети ролик. Они отметили, как сильно подросли Лиза и Гарри.
Напомним, что Галкин осудил действия России, направленные на защиту мирного населения Донбасса. Вскоре после начала СВО он сбежал из страны и начал гастролировать за границей, не забывая нелестно высказываться о соотечественниках. Пугачева поддержала его в этом решении.
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