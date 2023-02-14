Полковник Клинцевич: благополучие Евросоюза находится под угрозой из-за амбиций США

По его мнению, производители уйдут из ЕС в США ради снижения издержек, что приведет к разрушению европейской экономики. Вашингтону удалось получить прибыли из конфликта, но его план по ослаблению России обречен на провал, рассказал политик. В этом США не поможет даже превращение целой страны в свою «частную военную компанию», уверен Клинцевич.