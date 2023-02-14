Полковник Клинцевич: благополучие Евросоюза находится под угрозой из-за амбиций США

Вашингтон еще со времен первой мировой войны использует крупные конфликты как источник выгоды, считает полковник в отставке Франц Клинцевич.
В конфликте России и Украины США получают свои дивиденты, при этом благополучие их европейских союзников находится под угрозой, рассказал бывший член Совфеда РФ в беседе с «Народными Новостями».
«Для Европы это, конечно, закончится плачевно – Евросоюз развалится, если не в этом, то в следующем году однозначно. Евросоюз со всеми этими проблемами не справится. Процветание многих ведущих европейских государств было только на дешевом российском газе. Больше дешевой энергетики не будет», — предупредил о неприятных последствиях действий США Клинцевич.
По его мнению, производители уйдут из ЕС в США ради снижения издержек, что приведет к разрушению европейской экономики. Вашингтону удалось получить прибыли из конфликта, но его план по ослаблению России обречен на провал, рассказал политик. В этом США не поможет даже превращение целой страны в свою «частную военную компанию», уверен Клинцевич.