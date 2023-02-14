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Дендрарий и океанариум планируют построить в Красноярске к 400-летнему юбилею города

Общество

В Красноярске предложили построить дендрарий, океанариум и другие объекты, способные преобразить городское пространство. Реализовать проекты планируется к 400-летнему юбилею города.

Дендрарий и океанариум планируют построить в Красноярске к 400-летнему юбилею города

На совещании, посвященном подготовке к празднованию, было предложено провести мероприятия федерального уровня, передает бизнес-портал «ГлобалКрасноярск.ру». Город должен измениться в лучшую сторону, поэтому необходимо заняться возведением и обустройством зон отдыха, культурных и образовательных объектов.

На подготовку к юбилею есть еще пять лет. Однако, если учитывать планируемый объем работ, то срок небольшой. Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к общественным организациям и предпринимателям с просьбой включиться в важную для всего региона работу. Кроме дендрария и океанариума, также поступили предложения создать музей освоения севера, аквапарк и смотровую площадку на ГЭС.
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