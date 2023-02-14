Дендрарий и океанариум планируют построить в Красноярске к 400-летнему юбилею города

На подготовку к юбилею есть еще пять лет. Однако, если учитывать планируемый объем работ, то срок небольшой. Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к общественным организациям и предпринимателям с просьбой включиться в важную для всего региона работу. Кроме дендрария и океанариума, также поступили предложения создать музей освоения севера, аквапарк и смотровую площадку на ГЭС.