Дендрарий и океанариум планируют построить в Красноярске к 400-летнему юбилею города

В Красноярске предложили построить дендрарий, океанариум и другие объекты, способные преобразить городское пространство. Реализовать проекты планируется к 400-летнему юбилею города.
На совещании, посвященном подготовке к празднованию, было предложено провести мероприятия федерального уровня, передает бизнес-портал «ГлобалКрасноярск.ру». Город должен измениться в лучшую сторону, поэтому необходимо заняться возведением и обустройством зон отдыха, культурных и образовательных объектов.
На подготовку к юбилею есть еще пять лет. Однако, если учитывать планируемый объем работ, то срок небольшой. Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к общественным организациям и предпринимателям с просьбой включиться в важную для всего региона работу. Кроме дендрария и океанариума, также поступили предложения создать музей освоения севера, аквапарк и смотровую площадку на ГЭС.