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Новак: у России есть несколько вариантов решения сложностей с газовым экспортом в Европу

Экономика
Новак: у России есть несколько вариантов решения сложностей с газовым экспортом в Европу

Экспорт российского газа в Европу упал в пять раз, что стало историческим показателем. Однако власти страны знают, как исправить эту ситуацию, передает «Взгляд» мнение вице-премьера Александра Новака.

По его словам, есть несколько вариантов решения проблемы. Первый — строительство новых газопроводов в азиатском направлении. Причем «Газпром» уже начал проработку такой инициативы.

Второй — наращивание поставок российского СПГ, экспортный объем которого в 2022 года уже вырос на 7,9%, до 45,7 млрд кубометров. На эти цели власти страны выделили 1 млрд рублей. Планируется реализация 18 проектов по созданию СПГ-оборудования.
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