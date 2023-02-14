Новак: у России есть несколько вариантов решения сложностей с газовым экспортом в Европу

Экспорт российского газа в Европу упал в пять раз, что стало историческим показателем. Однако власти страны знают, как исправить эту ситуацию, передает «Взгляд» мнение вице-премьера Александра Новака.
По его словам, есть несколько вариантов решения проблемы. Первый — строительство новых газопроводов в азиатском направлении. Причем «Газпром» уже начал проработку такой инициативы.
Второй — наращивание поставок российского СПГ, экспортный объем которого в 2022 года уже вырос на 7,9%, до 45,7 млрд кубометров. На эти цели власти страны выделили 1 млрд рублей. Планируется реализация 18 проектов по созданию СПГ-оборудования.