Минобороны РФ: российские военные уничтожили более 40 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении

Были поражены позиции ВСУ в районах населенных пунктов Угледар ДНР, Левадное и Орехов Запорожской области. Противник понес потери в живой силе в количестве 40 человек. Также была уничтожена бронетехника противника, в частности, один танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Кроме того, российские военные разгромили склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Малиновка в Запорожье.