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Минобороны РФ: российские военные уничтожили более 40 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении

Армия
Минобороны РФ: российские военные уничтожили более 40 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении

Подразделение оперативно-тактической авиации и артиллерия группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Были поражены позиции ВСУ в районах населенных пунктов Угледар ДНР, Левадное и Орехов Запорожской области. Противник понес потери в живой силе в количестве 40 человек. Также была уничтожена бронетехника противника, в частности, один танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Кроме того, российские военные разгромили склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Малиновка в Запорожье.

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