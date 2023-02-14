Эксперт LearnAI рассказала о плюсах и минусах использования ИИ в образовании

Конечно же, ChatGPT повлияет и на сферу образования. Уже известны случаи, когда студенты с помощью нейросети защищали дипломы и курсовые, решали задачи, писали эссе и многое другое. Так благо ли это для нашего образования или зло? Ольга Неронова, эксперт LearnAI в беседе с корреспондентом ФАН рассказала про преимущества и недостатки новейших технологий.