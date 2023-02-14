Эксперт LearnAI рассказала о плюсах и минусах использования ИИ в образовании

Запуск в конце прошлого года ChatGPT, нейросети, способной генерировать точную информацию практически по любому запросу, произвел революцию в сфере создания контента. Прямо на наших глазах кардинально меняется подход к работе копирайтеров, стратегов, маркетологов, юристов и многих других специалистов — большую часть их работы ChatGPT выполняет за несколько секунд. И дальше будет больше.
Конечно же, ChatGPT повлияет и на сферу образования. Уже известны случаи, когда студенты с помощью нейросети защищали дипломы и курсовые, решали задачи, писали эссе и многое другое. Так благо ли это для нашего образования или зло? Ольга Неронова, эксперт LearnAI в беседе с корреспондентом ФАН рассказала про преимущества и недостатки новейших технологий.
«Сначала о хорошем – что позитивного может сделать искусственный интеллект для образования. Во-первых, он позволит сделать обучение персонализированным. На основе анализа данных учащихся (а ChatGPT в этом профи) он сможет создавать индивидуальные планы обучения, подбирать необходимую информацию для устранения пробелов, доступно объяснять то, что сложно для понимания», — считает эксперт.
Еще одним плюсом, по мнению Нероновой, станет повышение производительности учителей. Нейросеть сэкономит время на поиск и обработку информации, а также на анализ данных об успеваемости учащихся.
Повысится объективность оценок. На основе ИИ можно создать новые алгоритмы оценки работ учащихся, плюс, обеспечивать обратную связь в режиме реального времени.
«Также это поможет убрать заминки из-за отстающих. Как известно, скорость движения взвода определяется скоростью самого медленного бойца, и это мешает обучению. С ChatGPT процесс не будет тормозиться, так как менее подкованные студенты смогут не отставать от преподавателя и в реальном времени получать ответы и пояснения по материалу, который не понимают», — отметила Неронова.
Однако все не так однозначно, существуют и определенные риски. Одним из них, по словам эксперта, является возможная предвзятость, дискриминация, а также ошибки. ИИ обучен на большом количестве данных, но, если там окажется нерелевантная, предвзятая или несправедливая информация, есть шанс, что и выдаваемые результаты будут нерелевантными.
Еще одним минусом может стать потеря работы преподавателей и вспомогательного персонала, так как их просто не нужно будет в таком количестве.
Неронова отмечает возможную чрезмерную зависимость от технологий. Повсеместное использование нейросети может привести к снижению критического мышления, творчества и навыков самостоятельного решения проблем. По словам эксперта, уже сейчас люди, часто пользующиеся ChatGPT замечают, что «отупели» и разленились.
И, наконец, нарушение конфиденциальности. Системы обучения на базе ИИ собирают большие объемы данных учащихся, включая личную информацию, академическую успеваемость и поведение в интернете, которые могут использоваться в неэтичных целях, таких как маркетинг или слежка.
Вывод из вышесказанного однозначен: ИИ — мощный инструмент, который значительно (революционно) повысит эффективность образования. Однако применять его следует с большой осторожностью. Преподавателям придется тщательно проверять данные, которые он выдает, регулярно сверять критерии заключений и анализов.
Чтобы точно настроить этот инструмент Неронова советует работникам сферы образования лучше начать с малого — пилотных программ или нескольких избранных курсов, обязательно привлекая учителей к планированию и реализации, следя за прозрачностью сбора и анализа данных, а также за равенством для всех учеников.
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