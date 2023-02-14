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Володин объявил о возвращении более 60% покинувших страну россиян

Общество
Володин объявил о возвращении более 60% покинувших страну россиян

Более 60% граждан России, которые уехали из страны, вернулись обратно. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам парламентария, вернувшиеся в Россию уже работают на предприятиях, где были трудоустроены ранее. Некоторые граждане осуществляют деятельность из-за рубежа в связи с выносом места работы за пределы страны, учитывая санкционную политику.

При этом за границей россиян начинают вербовать, добавил спикер. Например, заставлять и убеждать, чтобы они выступили против страны.

«Предаст — значит сделал выбор, с которым ему придется жить, вернется обратно — есть возможность работать здесь», — приводит слова Володина ТАСС.

Председатель Госдумы ранее призвал разработать проект системы наказаний для тех, кто эмигрировал и «поливает грязью Россию и ее военнослужащих» из-за границы. Политик анонсировал проведение слушаний по данному вопросу.
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