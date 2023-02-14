В Администрации президента обсуждают поддержку семей участников СВО

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко обратился к муниципалам с предложением поддержать семьи участников СВО.
Кириенко заявил, что вопрос о поддержке родственников военнослужащих невозможно решить без участия глав муниципалитетов. По его словам, необходимо обеспечить поддержку абсолютно всем семьям.
Замруководителя АП подчеркнул важность каждого участника Специальной военной операции, в каком бы качестве он не принимал участие на стороне Российской Федерации.
Кириенко отметил, что наивысшим уровнем осведомленности о ситуации в каждом отдельном муниципалитете обладают главы муниципалитетов и они лучше всех знают людей на этих территориях.