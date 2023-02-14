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Володин призвал наказывать критиков в эмиграции

Политика
Володин призвал наказывать критиков в эмиграции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал разработать проект системы наказаний для тех, кто эмигрировал и «поливает грязью Россию и ее военнослужащих» из-за границы. Политик анонсировал проведение слушаний по данному вопросу.

Во время выступления было отмечено, что для принятия подобного пакета мер необходимо провести всестороннее обсуждение вопроса. Подготовить и проработать нормативно-правовые акты с последующим внесением изменений в законодательство Российской Федерации. Дата проведения слушаний не называется.

Ранее Володин уже выступал с подобными идеями. Так, в начале января он выдвинул предложение о конфискации собственности у граждан критикующих Россию из-за границы
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