Володин призвал наказывать критиков в эмиграции

Во время выступления было отмечено, что для принятия подобного пакета мер необходимо провести всестороннее обсуждение вопроса. Подготовить и проработать нормативно-правовые акты с последующим внесением изменений в законодательство Российской Федерации. Дата проведения слушаний не называется.