Опубликовано видео драки футболистов «Шинника» и «Миная» в турецком отеле

Конфликт вспыхнул 13 февраля. Тогда представители «Миная» подошли к одному из руководителей «Шинника», потребовав от него исполнения украинского гимна. Тот предложил спортсменам разобраться на улице. Сотрудникам отеля удалось урегулировать инцидент.