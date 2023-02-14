Опубликовано видео драки футболистов «Шинника» и «Миная» в турецком отеле

Массовая драка произошла между футболистами российского клуба «Шинник» и украинского «Миная» в турецком отеле Royal Seginus. Кадры потасовки опубликованы в Сети.
Конфликт вспыхнул 13 февраля. Тогда представители «Миная» подошли к одному из руководителей «Шинника», потребовав от него исполнения украинского гимна. Тот предложил спортсменам разобраться на улице. Сотрудникам отеля удалось урегулировать инцидент.
Позже игроки украинского клуба избили российского футболиста в лифте. Затем драка переросла в масштабную схватку.
Судя по кадрам, которые были опубликованы в Сети, потасовку пытались остановить сотрудники отеля. Ранее в Генконсульстве РФ в Анталье заявили, что драку спровоцировала украинская сторона.