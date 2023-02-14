Евросоюз внес Россию в «серый список» налоговых юрисдикций

Россия попала в этот перечень по итогам проверки группой Кодекса поведения нового законодательства РФ, принятого в 2022 году против критериев налогового управления. Она зафиксировала, что российская сторона не выполнила свою приверженность решать вредные аспекты специального режима для международных холдинговых компаний (Критерий 2.1.).