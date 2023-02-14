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Мост на Гору любви отремонтируют в Ишиме

Экономика
Мост на Гору любви отремонтируют в Ишиме

Главное управление строительства Тюменской области рассказало о важном этапе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По данным ведомства, в течение текущего года намечено отремонтировать популярный среди всех местных влюбленных мост через реку Ишим на дороге Ишим — Синицина, по которому можно попасть на Гору любви, сообщает Вслух.ru.

Дорога проходит по особо охраняемой природной территории «Синицинский бор». Подрядной организации предстоит отремонтировать дорожное покрытие моста, укрепить деформационные швы и пролетные конструкции, а также обработать мост антикоррозионными составами.
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