Генконсульство РФ в Турции обвинило игроков «Миная» в провокации футболистов «Шинника»

Представители Генконсульства России в Анталье прокомментировали массовую драку между футболистами ярославского «Шинника» и закарпатского «Миная». Чиновники уверены, что виновата украинская сторона.
Скандальный эпизод случился в Анталье вечером 13 февраля. Футболисты «Миная» заставляли петь россиян украинский гимн, а также спрашивали, почему те не пошли на митинги против проведения специальной операции на Украине.
«По информации, полученной выехавшим на место происшествия сотрудником консульства, инцидент был спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны», — передает заявление Генконсульства РФ ТАСС.
Ранее стало известно, что «Шинник» переедет в другую гостиницу. Представители клуба из Ярославля хотят избежать дальнейших провокаций с украинской стороны.