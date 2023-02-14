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Генконсульство РФ в Турции обвинило игроков «Миная» в провокации футболистов «Шинника»

Спорт
Генконсульство РФ в Турции обвинило игроков «Миная» в провокации футболистов «Шинника»

Представители Генконсульства России в Анталье прокомментировали массовую драку между футболистами ярославского «Шинника» и закарпатского «Миная». Чиновники уверены, что виновата украинская сторона.

Скандальный эпизод случился в Анталье вечером 13 февраля. Футболисты «Миная» заставляли петь россиян украинский гимн, а также спрашивали, почему те не пошли на митинги против проведения специальной операции на Украине.

«По информации, полученной выехавшим на место происшествия сотрудником консульства, инцидент был спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны», — передает заявление Генконсульства РФ ТАСС.

Ранее стало известно, что «Шинник» переедет в другую гостиницу. Представители клуба из Ярославля хотят избежать дальнейших провокаций с украинской стороны.
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