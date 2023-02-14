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Банк России составил портрет идеального гражданина для мошенников

Общество
Банк России составил портрет идеального гражданина для мошенников

По данным Центробанка, пострадать от мошенников может совершенно любой человек, независимо от возрастной категории и социального статуса в обществе.

Центробанк провел опрос, в результате которого выяснилось, что чаще всего жертвами мошенничества становятся мужчины, активно пользующиеся банковскими онлайн-сервисами, со средним уровнем образования и дохода, проживающие и работающие в городе, в возрасте от 25 до 44 лет.

Исследование показало, что 50.4% случаев приходится на долю мужчин и 49.6% — на женщин. Сельские жители в разы меньше подвержены мошенничеству (25%), нежели городские, процент которых составляет аж 75%.
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