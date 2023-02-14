Банк России составил портрет идеального гражданина для мошенников

По данным Центробанка, пострадать от мошенников может совершенно любой человек, независимо от возрастной категории и социального статуса в обществе.
Центробанк провел опрос, в результате которого выяснилось, что чаще всего жертвами мошенничества становятся мужчины, активно пользующиеся банковскими онлайн-сервисами, со средним уровнем образования и дохода, проживающие и работающие в городе, в возрасте от 25 до 44 лет.
Исследование показало, что 50.4% случаев приходится на долю мужчин и 49.6% — на женщин. Сельские жители в разы меньше подвержены мошенничеству (25%), нежели городские, процент которых составляет аж 75%.