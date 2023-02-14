Банк России составил портрет идеального гражданина для мошенников

Центробанк провел опрос, в результате которого выяснилось, что чаще всего жертвами мошенничества становятся мужчины, активно пользующиеся банковскими онлайн-сервисами, со средним уровнем образования и дохода, проживающие и работающие в городе, в возрасте от 25 до 44 лет.