В Петербурге собутыльник зарезал приятеля во время застолья на Искровском проспекте

Житель Северной столицы жестоко расправился с приятелем во время распития алкоголя. Об инциденте во вторник сообщает 78.ru.
По данным издания, все произошло в доме на Искровском проспекте. Во время застолья мужчина набросился на собутыльника и ударил ножом в грудь, а потом скрылся. Раненого обнаружила сожительница, которая вернулась из гостей. Потерпевшего доставили в больницу но спасти не смогли.
Судя по видеозаписи с домофона, незадолго до трагедии участники посиделок начали распивать горячительные напитки еще на улице. У одного из них был в руках предмет, похожий на нож. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.