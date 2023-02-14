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В Петербурге собутыльник зарезал приятеля во время застолья на Искровском проспекте

Происшествия
В Петербурге собутыльник зарезал приятеля во время застолья на Искровском проспекте

Житель Северной столицы жестоко расправился с приятелем во время распития алкоголя. Об инциденте во вторник сообщает 78.ru.

По данным издания, все произошло в доме на Искровском проспекте. Во время застолья мужчина набросился на собутыльника и ударил ножом в грудь, а потом скрылся. Раненого обнаружила сожительница, которая вернулась из гостей. Потерпевшего доставили в больницу но спасти не смогли.

Судя по видеозаписи с домофона, незадолго до трагедии участники посиделок начали распивать горячительные напитки еще на улице. У одного из них был в руках предмет, похожий на нож. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.
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