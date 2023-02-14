В Петербурге собутыльник зарезал приятеля во время застолья на Искровском проспекте

По данным издания, все произошло в доме на Искровском проспекте. Во время застолья мужчина набросился на собутыльника и ударил ножом в грудь, а потом скрылся. Раненого обнаружила сожительница, которая вернулась из гостей. Потерпевшего доставили в больницу но спасти не смогли.