День святого Валентина представляет собой «фальшивый праздник», который россиянам навязала индустрия развлечений Запада, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Чиновник утверждает, что этот праздник сейчас выглядит особенно чуждо. Он предложил любителям отправлять валентинки, вместо этого написать письма солдатам.
«Наши защитники улыбнутся и скажут "спасибо!". Вот это — по-нашему», — подчеркнул Развожаев.
По мнению губернатора Севастополя, в России необходимо популяризировать не День святого Валентина, а День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. В то же время Развожаев признал, что искоренить тягу к «западным идеалам» у россиян быстро не получится. На это, по его оценкам, потребуется еще много лет.