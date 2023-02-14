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Губернатор Севастополя предложил вместо валентинок 14 февраля отправлять письма солдатам

Общество
Губернатор Севастополя предложил вместо валентинок 14 февраля отправлять письма солдатам

День святого Валентина представляет собой «фальшивый праздник», который россиянам навязала индустрия развлечений Запада, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Чиновник утверждает, что этот праздник сейчас выглядит особенно чуждо. Он предложил любителям отправлять валентинки, вместо этого написать письма солдатам.

«Наши защитники улыбнутся и скажут "спасибо!". Вот это — по-нашему», — подчеркнул Развожаев.

По мнению губернатора Севастополя, в России необходимо популяризировать не День святого Валентина, а День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. В то же время Развожаев признал, что искоренить тягу к «западным идеалам» у россиян быстро не получится. На это, по его оценкам, потребуется еще много лет.
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