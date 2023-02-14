Губернатор Севастополя предложил вместо валентинок 14 февраля отправлять письма солдатам

По мнению губернатора Севастополя, в России необходимо популяризировать не День святого Валентина, а День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. В то же время Развожаев признал, что искоренить тягу к «западным идеалам» у россиян быстро не получится. На это, по его оценкам, потребуется еще много лет.