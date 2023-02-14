Екатерина Старшова вернулась к роли Пуговки в продолжении «Папиных дочек»

О том, что актриса Екатерина Старшова вернется к своей роли в продолжении сериала, сообщил Telegram-канал «Звездная пыль». В опубликованном им сообщении также отмечается, что особенную радость по поводу возвращения Старшовой в сериал испытал актер Александр Олешко — исполнитель роли олигарха по кличке Аллигатор.