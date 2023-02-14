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Екатерина Старшова вернулась к роли Пуговки в продолжении «Папиных дочек»

Общество
Екатерина Старшова вернулась к роли Пуговки в продолжении «Папиных дочек»

Поклонники комедийного сериала «Папины дочки» с нетерпением ждут выхода на экраны продолжения любимого телешоу. Как стало известно, в новых эпизодах их ждет встреча и с повзрослевшей Пуговкой.

О том, что актриса Екатерина Старшова вернется к своей роли в продолжении сериала, сообщил Telegram-канал «Звездная пыль». В опубликованном им сообщении также отмечается, что особенную радость по поводу возвращения Старшовой в сериал испытал актер Александр Олешко — исполнитель роли олигарха по кличке Аллигатор.

Ранее дочь звезды «Папиных дочек» Михаила Казакова обвинила отца в домашнем насилии, а также рассказала, как он злоупотреблял спиртным и запрещенными веществами.
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