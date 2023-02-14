Кошкин: США случайно раскрыли свой план подготовки ВСУ к весеннему наступлению

В интервью изданию «ПолитРоссия» он прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что низкая активность ВСУ на поле боя вызывает недовольство Вашингтона. Эксперт убежден, что эти сведения не соответствуют действительности, потому что США контролируют все шаги украинских войск.