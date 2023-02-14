Кошкин: США случайно раскрыли свой план подготовки ВСУ к весеннему наступлению

Власти США случайно раскрыли свой план, который предусматривает усиленную подготовку ВСУ к весеннему наступлению, заявил политолог Андрей Кошкин.
В интервью изданию «ПолитРоссия» он прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что низкая активность ВСУ на поле боя вызывает недовольство Вашингтона. Эксперт убежден, что эти сведения не соответствуют действительности, потому что США контролируют все шаги украинских войск.
«Это материал, предназначенный для отвлечения внимания, пока украинских боевиков готовят к бою. Как раз недавно Байден требовал весеннего наступления», — объяснил Кошкин.
Он добавил, что есть целый ряд признаков подготовки украинских войск к активным боевым действиям. На это указывают такие факты, как мобилизация на Украине, а также передача ВСУ тяжелых боевых машин западного производства.
Ранее сообщалось, что ВС РФ изменили тактику нанесения ударов по военным целям на Украине, передает «Царьград».