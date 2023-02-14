Россия готова содействовать производству 114 самолетов МиГ-35 для ВВС Индии

Продукция АО «РСК «МиГ» до сих пор занимает доминирующие позиции в таком узком, но имеющем стратегическое значение для обеспечения безопасности России, сегменте, как сверхзвуковые высотные всепогодные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия. Речь идет о машинах семейства МиГ-31, в которое так же входят самолеты, переоборудованные в носители гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». При этом выпуск МиГ-31 прекратился еще в 1994-м, а разработка его «сменщика» - МиГ-41 только в 2021-м добралась до стадии начала ОКР. Еще раз отмечу — перехватчики дальнего радиуса действия, это машины для ВКС РФ крайне необходимые. В то же время они очень нишевые, не предназначенные для продажи за рубеж, а, стало быть, работа над их созданием априори не позволит АО «РСК «МиГ» повысить свою эффективность/доходность до уровня АО «Компания «Сухой».