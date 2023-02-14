Россия готова содействовать производству 114 самолетов МиГ-35 для ВВС Индии

Новый тендер на поставку истребителей для ВВС Индии даст АО «РСК «МиГ» шанс совершить рывок.
Россия в рамках тендера на поставку Индии 114 легких истребителей предлагает собрать такие машины на базе самолета МиГ-35 на индийском предприятии HAL. Об этом 14 февраля заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.
«Что касается наших перспективных проектов – это тендер на легкий истребитель, 114 штук, который откладывается, но в повестке дня ВВС Индии остается. Здесь на базе нашего самолета МиГ-35 мы предлагаем проект. Опять-таки, на основе большого технологического сотрудничества с Индией с местной компанией HAL, на базе которой мы предлагаем в значительной мере произвести эти 114 самолетов и поставить в интересах ВС Индии», — сообщил он на полях аэрокосмической выставки Aero India 2023.
АО «РСК «МиГ», чье присоединение вместе с АО «Компания «Сухой» к ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» было одобрено в январе 2022-го, сейчас находится в явно проигрышном положении по сравнению со своим давним конкурентом – «Сухим». Соответственно, выигрыш тендера на поставку истребителей для ВВС Индии может существенно дела «МиГа» поправить. Этим и объясняется то большое внимание, которое ОАК уделяет продвижению на индийский рынок МиГ-35 — многофункционального легкого истребителя поколения «4++», являющегося на данный момент вершиной эволюции известного советского легкого истребителя МиГ-29.
Триумф «Сухого»
Еще раз подчеркну – сейчас «МиГ» сильно проигрывает «Сухому», так что, скажем так, «удельный вес» двух этих предприятий в нашей «оборонке» сильно различается.
АО «Компания «Сухой» долгие годы выступало донором всего (!) отечественного авиастроения. Без реализованных «Сухим» экспортных контрактов не появился бы ни ближнемагистральный Sukhoi Superjet, ни среднемагистральный МС-21. Востребованность на рынке позволила «Сухому» динамично обновлять линейку своих машин, использующих платформу советского тяжелого истребителя Су-27 (в четвертом поколении - 4+, 4++), Супер удачная платформа «двадцать седьмого», давшая возможность ее разработчику создать широкий ассортимент тяжелых многофункциональных истребителей (и даже многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34), не только принесла отечественному ОПК хорошие прибыли, но и создала своеобразный «культ Сухого», благодаря которому «Сушки» приобретали даже страны, которые объективно не имели запроса на такую тяжелую машину. Порой покупка современных российских тяжелых истребителей настолько повышала потенциал ВВС стран-покупателей, что в ряде регионов это приводило к изменениям геополитического характера. В частности, по мнению аналитиков, именно благодаря наличию эффективных систем ПВО российского производства, а также Су-30МКВ, Венесуэла после смерти Уго Чавеса смогла избежать вторжения иностранных «демократизаторов».
К другим несомненным заслугам «Сухого» следует отнести создание тяжелого истребителя пятого поколения – Су-57, который в 2020 году вышел на серийное производство и стал поступать в ВКС России. Кроме того, «Сухой» сейчас реализует проект перспективного тяжелого разведывательно-ударного беспилотника С-70 «Охотник», а в 2021-м представил полноразмерный макет экспортноориентированного легкого истребителя Checkmate, он же Су-75. В компании накоплен огромный конструкторский и производственный опыт, которого нет нигде больше.
Отстающий «МиГ»
На фоне результатов «Сухого» достижения АО «РСК «МиГ» выглядят куда более скромно. Увы, но «МиГари» со своим магистральным продуктом – легким истребителем МиГ-29 – не смогли повторить успех «Сухого» и его линейки тяжелых машин на платформе Су-27. Значительная доля ответственности за этот, скажем так, афронт лежит на руководстве «МиГ», которое не смогло в полной мере использовать очевидные преимущества «двадцать девятого»: относительную дешевизну, создание палубной версии машины, крупные экспортные контракты.
Кстати, отсутствие эффективного управления у «МиГарей» пагубно отразилось не только на работе компании, но и на исполнении упомянутых контрактов – крупные поставки «двадцать девятых» (в Индию и Алжир) не стали локомотивом развития «МиГ». Более того, поставка в Алжир обернулась скандалом – лояльный партнер России, который в рамках контракта на 1,1 млрд. долларов должен был получить 34 МиГ-29СМТ/29УБТ, настоял на отзыве самолетов по причине выявленных грубых производственных недочетов. «МиГ» также не смог выиграть организованный Индией тендер MMRCA на закупку и организацию лицензионного производства 126 средних многоцелевых истребителей. Проекты модернизации уже поставленных индийцам МиГов в полной мере тоже не были реализованы.
Продукция АО «РСК «МиГ» до сих пор занимает доминирующие позиции в таком узком, но имеющем стратегическое значение для обеспечения безопасности России, сегменте, как сверхзвуковые высотные всепогодные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия. Речь идет о машинах семейства МиГ-31, в которое так же входят самолеты, переоборудованные в носители гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». При этом выпуск МиГ-31 прекратился еще в 1994-м, а разработка его «сменщика» - МиГ-41 только в 2021-м добралась до стадии начала ОКР. Еще раз отмечу — перехватчики дальнего радиуса действия, это машины для ВКС РФ крайне необходимые. В то же время они очень нишевые, не предназначенные для продажи за рубеж, а, стало быть, работа над их созданием априори не позволит АО «РСК «МиГ» повысить свою эффективность/доходность до уровня АО «Компания «Сухой».
В начале «двухтысячных» у «МиГарей» имели место попытки перезапуска предприятия, были реализованы ограниченные поставки МиГ-29 в страны Юго-Восточной Азии и Африки. Но к стремительному «взлету» АО РСК «МиГ» все это не привело. Сейчас дальнейшее развитие магистральной модели предприятия находится под вопросом — новейший легкий истребитель поколения 4++ МиГ-35, ставший результатом эволюции самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2, по большому счету до сих пор еще не нашел своего покупателя. Февральский контракт 2017 года на поставку Минобороны РФ двух бортов для их участия в расширенной программе госиспытаний, а также августовский контракт 2018 года на поставку первых шести серийных «тридцать пятых», это в масштабах наших ВКС, простите, «семечки».
Шанс на рывок
Показательно, что «тридцать пятый», дебютировавший на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017, отсутствовал в списке одобренных 2 июля 2020 года Минобороны Индии к приобретению российских самолетов. Не менее показательно, что данная сделка, подразумевавшая покупку у РФ 21 истребителя МиГ-29, а также модернизацию 59 индийских МиГ-29, впоследствии «зависла». По версии замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимира Дрожжова – из-за ковида...
Словом, повторюсь, новый тендер на поставку истребителей для ВВС Индии, это для «МиГа» хороший шанс совершить рывок. Отечественные авиастроители данный нюанс прекрасно осознают. Еще в июне 2020-го ОАК предложила Индии наладить для ее ВВС производство 114 истребителей Су-35. Судя по сегодняшнему заявлению главы ОАК Юрия Слюсаря, предложение 2020 года не только остается в силе, но и начинает Объединенной авиастроительной корпорацией все более активно рекламироваться в ожидании открытия Индией очередного тендера на поставку истребителей для ВВС этой страны.
Хочется надеяться, что на этот раз «МиГ» не оплошает.