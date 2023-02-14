Сын основателя компании Toyota умер в 97 лет от сердечной недостаточности

Стало известно о смерти почетного председателя совета директоров японской корпорации Toyota, сына основателя компании Сеитиро Тойоды. Он скончался во вторник на 98-м году жизни от сердечной недостаточности.
Именно благодаря Тойоде в компании начала действовать система контроля качества, которая позволила ей стать одним из лидеров автомобилестроения во всем мире. При нем также была запущена премиальная марка Lexus.
В 1971 году Тойода занял пост исполнительного вице-президента корпорации, а в 1981 году его назначили на должность президента по продажам. В 2009 году он стал почетным председателем совета директоров компании, а на его место пришел старший сын Акио.