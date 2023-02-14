Наркодилера с тремя килограммами запрещенных веществ задержали под Новосибирском

Как считают следователи, безработный житель Краснообска 1974 года рождения распространял наркотики через тайники-закладки на территории Новосибирской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Фигурант заключен под стражу.