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Звезда «Универа» Алексей Гаврилов рассказал о дружбе с критикующей СВО дочерью Машкова

Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Алексей Гаврилов рассказал о дружбе с критикующей СВО дочерью Машкова

Актер Алексей Гаврилов, известный широкой публике по роли Гоши Рудковского в сериалах «Универ» и «СашаТаня», поддерживает спецоперацию. Такая позиция, впрочем, не мешает ему общаться с критикующей действия России дочерью режиссера Владимира Машкова Марией.

Как признался Гаврилов в интервью Светлане Баласанян, с дочерью народного артиста России он познакомился в школе. В те годы они хорошо общались и регулярно участвовали в КВН, передает NewInform.

«Она была капитаном своей команды КВН, а я — своей, и мы все время соревновались. Маша готовилась к поступлению в театральный, и я решил, что хочу, как она», — рассказал Гаврилов.

Другой темой выпуска стал уход Гаврилова из сериала «СашаТаня». По словам актера, его не устраивало сокращение количества съемочных дней.
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