Звезда «Универа» Алексей Гаврилов рассказал о дружбе с критикующей СВО дочерью Машкова

Актер Алексей Гаврилов, известный широкой публике по роли Гоши Рудковского в сериалах «Универ» и «СашаТаня», поддерживает спецоперацию. Такая позиция, впрочем, не мешает ему общаться с критикующей действия России дочерью режиссера Владимира Машкова Марией.
Как признался Гаврилов в интервью Светлане Баласанян, с дочерью народного артиста России он познакомился в школе. В те годы они хорошо общались и регулярно участвовали в КВН, передает NewInform.
«Она была капитаном своей команды КВН, а я — своей, и мы все время соревновались. Маша готовилась к поступлению в театральный, и я решил, что хочу, как она», — рассказал Гаврилов.
Другой темой выпуска стал уход Гаврилова из сериала «СашаТаня». По словам актера, его не устраивало сокращение количества съемочных дней.