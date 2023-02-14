Aurus выходит на рынок бытовой техники

Заместитель председателя совета директоров ТПХ "Русклимат" Сергей Шмаков заявил о начале производства климатической продукции элитного класса. Первые прототипы новой бытовой техники были представлены во время технологической выставки в Москве.
Шмаков заявил о высокой ответственности, которая легла на компанию. Поэтому он дополнил, что все специалисты, принимающие участие в разработке и производстве этой высококлассной продукции, используют для все свои знания и опыт.
Заместитель председателя совета директоров "Русклимата" Павел Симонов уточнил, что логистика продаж пока находится в разработке, налаживаются каналы для выхода на потребительские рынки, в том числе и маркетплейсы. Первые продажи премиальной продукции начнутся летом 2023 года.