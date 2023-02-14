Сильнейший за зиму снегопад обрушился на Ростов-на-Дону

Глава городской администрации Алексей Логвиненко сообщил о создании оперативного штаба для организации мероприятий по борьбе с последствиями снегопада. Для очистки города от снега привлекли более сотни единиц различной техники и использовали почти 400 тонн различных реагентов — сообщил чиновник.