Сильнейший за зиму снегопад обрушился на Ростов-на-Дону

Второй день подряд в Ростове-на-Дону продолжается необычайно сильный для города снегопад. Непогода привела к образованию пробок до 9 баллов, городские коммунальные службы задействованы на максимум.
Глава городской администрации Алексей Логвиненко сообщил о создании оперативного штаба для организации мероприятий по борьбе с последствиями снегопада. Для очистки города от снега привлекли более сотни единиц различной техники и использовали почти 400 тонн различных реагентов — сообщил чиновник.
Городские власти призвали автомобилистов проявлять аккуратность на дорогах, не превышать скорость и соблюдать дистанцию. Метеорологические службы сообщают, что непогода может держаться еще несколько дней. Ожидается снижение видимости.
Ранее аномальный снегопад пережили жители Санкт-Петербурга.