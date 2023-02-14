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Сильнейший за зиму снегопад обрушился на Ростов-на-Дону

Происшествия
Сильнейший за зиму снегопад обрушился на Ростов-на-Дону

Второй день подряд в Ростове-на-Дону продолжается необычайно сильный для города снегопад. Непогода привела к образованию пробок до 9 баллов, городские коммунальные службы задействованы на максимум.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко сообщил о создании оперативного штаба для организации мероприятий по борьбе с последствиями снегопада. Для очистки города от снега привлекли более сотни единиц различной техники и использовали почти 400 тонн различных реагентов — сообщил чиновник.

Городские власти призвали автомобилистов проявлять аккуратность на дорогах, не превышать скорость и соблюдать дистанцию. Метеорологические службы сообщают, что непогода может держаться еще несколько дней. Ожидается снижение видимости.

Ранее аномальный снегопад пережили жители Санкт-Петербурга.
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