«Предложил им посильную помощь»: Пригожин рассказал Der Spiegel, как помог с созданием КИБЕР ФРОНТА Z

Российский предприниматель Евгений Пригожин ответил на ряд провокационных вопросов, направленных ему немецкими журналистами. В частности, он рассказал, как помог с созданием КИБЕР ФРОНТА Z.
Как стало известно, команда немецкого издания Der Spiegel обратилась к бывшей помощнице бизнесмена и в грубой форме попросила направить предпринимателю ряд вопросов. По их словам, они готовят цикл материалов о кампаниях по дезинформации.
Бизнесмен в свою очередь сообщил, что несмотря на то, что весь мир знает адрес его пресс-службы, мелкие мошенники решили похулиганить и отправить вопросы в обход него, с надеждой, что они будут проигнорированы. Однако из-за того, что похожие запросы поступают от других зарубежных корреспондентов, Пригожин решил на них ответить.
В первую очередь журналисты попросили прокомментировать информацию о финансировании «Агентства интернет-исследований» в Петербурге. В ответ на это Пригожин сказал, что он был не только финансистом, но и автором идеи, создателем и управляющим организацией.
После этого «медиаопарыши» спросили, имеет ли Пригожин какое-либо отношение к КИБЕР ФРОНТУ Z, который, по их мнению, является «армией троллей». Предприниматель рассказал, что после начала «Операции Z» действительно встречался с блогерами.
«Я провел встречу с группой блогеров-патриотов и предложил им посильную помощь. К сожалению, они отказались, но так как у меня имеется свободное помещение рядом с моим офисом, то я с удовольствием безвозмездно передал его им в качестве штаб-квартиры. Я задавал им вопросы, нужны ли им деньги. Они каждый раз говорили: «Нет. Мы работаем не за деньги». Парни, если вам когда-нибудь будут нужны деньги – обращайтесь», — приводит комментарий бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Помимо этого, были заданы вопросы относительно роли Пригожина в компании Lobaye Invest, которая якобы добывает драгметаллы и алмазы в ЦАР. Предприниматель рассказал, что эта организация подобными вещами никогда не занималась.
Также немецкие журналисты отметили, что Пригожин якобы имеет причастность к кампаниям по дезинформации, которые направлены против Запада и ООН. Комментируя это, предприниматель отметил, что международная организация уже давно перестала быть объективным инструментом и живет за счет Вашингтона.