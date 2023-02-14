«Предложил им посильную помощь»: Пригожин рассказал Der Spiegel, как помог с созданием КИБЕР ФРОНТА Z

Бизнесмен в свою очередь сообщил, что несмотря на то, что весь мир знает адрес его пресс-службы, мелкие мошенники решили похулиганить и отправить вопросы в обход него, с надеждой, что они будут проигнорированы. Однако из-за того, что похожие запросы поступают от других зарубежных корреспондентов, Пригожин решил на них ответить.