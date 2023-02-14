Более 1,2 тысячи жителей Петербурга заразились коронавирусом за последние сутки

Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в России было выявлено 9 826 новых случаев заражения коронавирусом, из них 1203 случая — в Санкт-Петербурге. Госпитализация понадобилась 116 петербуржцам, еще 1513 горожан полностью выздоровели. Жертвами пандемии COVID-19 стали семь человек, что на два человека больше, чем днем ранее.