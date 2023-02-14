Более 1,2 тысячи жителей Петербурга заразились коронавирусом за последние сутки

Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новые данные по числу россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией за последние сутки. Санкт-Петербург занял второе место в антирейтинге регионов по данному показателю.
Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в России было выявлено 9 826 новых случаев заражения коронавирусом, из них 1203 случая — в Санкт-Петербурге. Госпитализация понадобилась 116 петербуржцам, еще 1513 горожан полностью выздоровели. Жертвами пандемии COVID-19 стали семь человек, что на два человека больше, чем днем ранее.
Всего с момента начала пандемии в Санкт-Петербурге было выявлено 1 860 098 случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 37 049 летальных исходов. Губернатор Александр Беглов ранее заявил, что ситуация с распространением COVID-19 находится под контролем, однако данные оперативного штаба свидетельствуют об обратном.