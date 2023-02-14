Анатилик Чон Сон Чжан объяснил, для чего Ким Чен Ын показывал своей дочери запуск ракет

Эксперт в ходе беседы с корреспондентами РИА Новости отметил, что Ким Чен Ын мог преследовать две цели, когда водил свою дочь на подобные мероприятия. В первую очередь, лидер КНДР мог таким образом показать своему народу того, кто сменит его на посту президента страны. Еще одна причина заключается в том, что так политик хотел продемонстрировать дальнейший курс государства.