Анатилик Чон Сон Чжан объяснил, для чего Ким Чен Ын показывал своей дочери запуск ракет

Глава северокорейского государства Ким Чен Ын неспроста показывал своей дочери испытательный пуск баллистической ракеты в ноябре 2022 года. Аналитик из Южной Кореи Чон Сон Чжан расшифровал тайный сигнал политика.
Эксперт в ходе беседы с корреспондентами РИА Новости отметил, что Ким Чен Ын мог преследовать две цели, когда водил свою дочь на подобные мероприятия. В первую очередь, лидер КНДР мог таким образом показать своему народу того, кто сменит его на посту президента страны. Еще одна причина заключается в том, что так политик хотел продемонстрировать дальнейший курс государства.
«Во-вторых, это предполагает, что Северная Корея "никогда" не откажется от своего ядерного оружия и что ядерные и ракетные разработки Северной Кореи будет продолжаться в эпоху Ким Чжу Э», — пояснил специалист.
Ранее стало известно о намерениях Пхеньяна выпустить марки с Ким Чен Ыном и его дочерью. Такая информация была опубликована на официальном интернет-ресурсе Корейской почтовой корпорации.