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Анатилик Чон Сон Чжан объяснил, для чего Ким Чен Ын показывал своей дочери запуск ракет

Политика
Анатилик Чон Сон Чжан объяснил, для чего Ким Чен Ын показывал своей дочери запуск ракет

Глава северокорейского государства Ким Чен Ын неспроста показывал своей дочери испытательный пуск баллистической ракеты в ноябре 2022 года. Аналитик из Южной Кореи Чон Сон Чжан расшифровал тайный сигнал политика.

Эксперт в ходе беседы с корреспондентами РИА Новости отметил, что Ким Чен Ын мог преследовать две цели, когда водил свою дочь на подобные мероприятия. В первую очередь, лидер КНДР мог таким образом показать своему народу того, кто сменит его на посту президента страны. Еще одна причина заключается в том, что так политик хотел продемонстрировать дальнейший курс государства.

«Во-вторых, это предполагает, что Северная Корея "никогда" не откажется от своего ядерного оружия и что ядерные и ракетные разработки Северной Кореи будет продолжаться в эпоху Ким Чжу Э», — пояснил специалист.

Ранее стало известно о намерениях Пхеньяна выпустить марки с Ким Чен Ыном и его дочерью. Такая информация была опубликована на официальном интернет-ресурсе Корейской почтовой корпорации.
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