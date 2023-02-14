Незаконную свалку около аэропорта Оренбурга ликвидируют

Оренбургская транспортная прокуратура через суд обязала администрацию Нежинки и региональную минприроды покончить со свалкой.
Прокурорская проверка выявила грубые нарушения экологического законодательства со стороны чиновников Нежинского сельсовета. К тому же несанкционированная свалка около аэропорта снижает безопасность авиапассажирских перевозок, сообщает prooren.ru.
Суд, рассмотрев доводы прокуратуры, обязал местные власти ликвидировать свалку. Работы по исполнению судебного решения уже начались. Принимаются меры по обустройству территории под законную свалку в другом месте. Прокуратура следит за исполнением решения суда.