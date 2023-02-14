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Стало известно о возобновлении работы верфи, построившей «Титаник»

Экономика
Стало известно о возобновлении работы верфи, построившей «Титаник»

Судостроительная верфь Harland & Wolff снова начнет работу, сообщает Financial Times.

Издание напоминает, что в 1912 году на этой верфи был построен легендарный «Титаник», а в 2020 году за 6 млн фунтов стерлингов (7,3 млн долларов) предприятие купил британский предприниматель Джон Вуд.

Завод уже заключил сделку на строительство трех военно-транспортных судов с испанской компанией Navantia. Стоимость сделки составила примерно 1,6 млрд фунтов стерлингов (1,8 млрд долларов).

Новый владелец считает, что такой контракт вдохнет новую жизнь в верфь и Северную Ирландию в целом. Деятельность предприятия даст новые рабочие места местным жителям, ведь на сегодняшний день данный регион считается одним из беднейших в Великобритании.
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