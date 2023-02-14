Мэр филиппинской провинции выплатит одиноким сотрудникам тройную зарплату к 14 февраля

Одинокие сотрудники мэрии в филиппинской провинции Кесон получат ко Дню святого Валентина тройную зарплату. Так решил руководитель администрации Мэтт Флоридо.
Премия к 14 февраля, по данным портала CNA, ожидает прежде всего сотрудников, которые не состоят в браке уже более пяти лет. Тем, кто не подходит под эти критерии, но все равно остается одиноким, полагается двойная оплата или отгул.
Мэтт Флоридо захотел поощрить одиноких сотрудников, поскольку сам является закоренелым холостяком. По словам госслужащего, он очень хорошо понимает таких людей и сочувствует им. Мэр рассчитывает, что достойная премия поднимет сотрудникам настроение.