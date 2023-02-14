Социолог Грилль: Запад планирует эскалацию украинского кризиса до мирового

Коллективный Запад планирует расширить и углубить украинский конфликт до мирового. Такое заявление сделал российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с корреспондентом ФАН.
США могут допустить передачу Украине истребителей F-16 в будущем, сообщили источники Financial Times. По мнению Грилля, скорее всего, отправка F-16 произойдет, и данная статья является подготовительным анонсом для общества.
«Возможно, это будет сделано через другие страны. Одно можно сказать с абсолютной уверенностью: это очевидное расширение и углубление украинского кризиса до мирового. Ведь мы прекрасно понимаем, кто будет летать на этих самолетах — западные пилоты, а не украинские», — отметил собеседник ФАН.
Эксперт подчеркнул, что это уже прямое участие в боевых действиях западных военных. Ведь летчики — элита любой армии, их наперечет.
«В планах коллективного Запада — эскалация украинского конфликта, повышение ставок, усиление давления на Россию, подталкивание народов к мировой войне, кризису и разорению.
Маски сорваны, Москва имеет дело с коалицией агрессоров, желающих расправиться с ней на поле боя, используя киевский режим и население бывшей УССР до последнего человека», — подытожил социолог.
Ранее Филипп Грилль указал ФАН на единственную роль Украины в политике Запада. По словам эксперта, она является плацдармом НАТО против России.