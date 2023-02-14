Рэпер Post Malone не смог попасть в ресторан из-за татуировок на лице

Американский рэпер, певец и автор песен Остин Ричард Пост, более известный под псевдонимом Post Malone, столкнулся с нежеланием работников отельного ресторана пускать его в заведение.
Отказ обслуживать рэпера персонал ресторана в отеле QT Hotels and Resorts в Австралии объяснил наличием у посетителя татуировок на лице. Об этом сообщает Rolling Stone.
«Меня отвергли из-за моих татуировок. Я никогда не испытывал ничего подобного», — приводит издание слова рэпера.
Примечательно, что в Австралию рэпер прибыл на открытие мирового турне американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. После отказа в обслуживании ему пришлось искать другое место.