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Рэпер Post Malone не смог попасть в ресторан из-за татуировок на лице

Шоу-бизнес
Рэпер Post Malone не смог попасть в ресторан из-за татуировок на лице

Американский рэпер, певец и автор песен Остин Ричард Пост, более известный под псевдонимом Post Malone, столкнулся с нежеланием работников отельного ресторана пускать его в заведение.

Отказ обслуживать рэпера персонал ресторана в отеле QT Hotels and Resorts в Австралии объяснил наличием у посетителя татуировок на лице. Об этом сообщает Rolling Stone.

«Меня отвергли из-за моих татуировок. Я никогда не испытывал ничего подобного», — приводит издание слова рэпера.

Примечательно, что в Австралию рэпер прибыл на открытие мирового турне американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. После отказа в обслуживании ему пришлось искать другое место.
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