Число жертв землетрясения в Турции почти достигло 32 тысяч

Вновь возросло число погибших в результате землетрясения в Турции. В настоящее время число жертв составляет 31 974 человека, передает РИА Новости.
Ранее управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) заявило, что из региона в другие провинции было эвакуировано 158 165 пострадавших. Работы на месте бедствия продолжаются.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Президент страны Тайип Эрдоган назвал катаклизм самым сильным за последние 80 лет.