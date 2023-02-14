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Число жертв землетрясения в Турции почти достигло 32 тысяч

Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции почти достигло 32 тысяч

Вновь возросло число погибших в результате землетрясения в Турции. В настоящее время число жертв составляет 31 974 человека, передает РИА Новости.

Ранее управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) заявило, что из региона в другие провинции было эвакуировано 158 165 пострадавших. Работы на месте бедствия продолжаются.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Президент страны Тайип Эрдоган назвал катаклизм самым сильным за последние 80 лет.
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