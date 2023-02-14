Подарочные наборы для новорожденных пройдут проверку Роскачества

Депутат госдумы Татьяна Буцкая отметила, что до недавнего времени в подарочных наборах была только импортная продукция. Она отметила, что следить за качеством товаров — необходимая мера, потому что подобные акции не только делают счастливыми молодые семьи и их детей, но и стимулируют развитие российского производства детских товаров.