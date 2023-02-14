Подарочные наборы для новорожденных пройдут проверку Роскачества

Акция «подарок новорожденному» действует во многих российских регионах. Родители молодых семей при рождении ребенка получат подарочные наборы с вещами для младенцев.
Роскачество проверит подарочные наборы, которые получат молодые семьи в рамках акции «Подарок новорожденному», сообщают РИА Новости.
Замруководитель организации Елена Саратцева пояснила, что при инициативе Роскачества будет проведена вся необходимая проверка качества и безопасности вещей, предоставляемых в подарок новорожденным. Для наполнения подарка вызвались многие российские предприятия легкой промышленности и индустрии детских товаров.
По данным Роскачества, многие товары не прошли проверки: в 37 категориях товаров легкой промышленности были замечены такие нарушения, как несоответствие маркировки и в целом низкое качество всей продукции. Товары для детей заняли лидирующую позицию по несоответствию качества. Так, например, одна только обувная продукция не прошла по индексу токсичности.
Депутат госдумы Татьяна Буцкая отметила, что до недавнего времени в подарочных наборах была только импортная продукция. Она отметила, что следить за качеством товаров — необходимая мера, потому что подобные акции не только делают счастливыми молодые семьи и их детей, но и стимулируют развитие российского производства детских товаров.